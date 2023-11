"Grande Fratello", ancora risentimenti per Massimiliano Varrese

Dopo quanto emerso durante la puntata in diretta , l'attore aveva confidato a Fiordaliso e Alex di essere molto deluso da Angelica per quanto emerso durante la puntata in diretta. Secondo il concorrente, l'amica gli avrebbe mancato di rispetto, rispondendogli con toni e modi di derisione. Angelica prova a chiarire ma Masimiliano afferma: "Ci rimango male se alzi la cresta con me". Angelica specifica che, durante la discussione avvenuta a pranzo nei giorni scorsi, Massimiliano ha fatto un discorso poco chiaro, accusando tutta la Casa e lei voleva soltanto capire a chi fossero indirizzate le sue accuse. Tra i due ci sono tante recriminazioni e l'attore non sente ragioni, ma la ragazza risponde a tono: "Tu puoi dire tutto e ti aspetti ti veniamo incontro, ma noi non possiamo parlare".

Il faccia a faccia con Paolo

Il giorno prima, dopo l'acceso scontro avvenuto, Paolo e Massimiliano hanno deciso di scambiare due chiacchiere per esprimere il loro rispettivo punto di vista sull'accaduto. L'attore ammette di esserci rimasto male per le numerose accuse che la Casa gli ha rivolto e spiega che è proprio per questo se ha deciso di distaccarsi da tutti loro: “Io da voi non me lo aspetto che pensiate così male di me. Mi prendo le mie conseguenze, ma da oggi faccio quattro passi indietro”. Dispiaciuto per l'accaduto, il macellaio dice di aver cercato questo confronto non per criticarlo, bensì per aiutarlo a cercare una soluzione e riportare il sereno. “Cerca di evitare altre discussioni e non ti fare carico dei problemi degli altri” consiglia e aggiunge: "Non ti allontanare troppo perché poi perdi i legami che hai in Casa".