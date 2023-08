Mirko e Perla, un mese dopo "Temptation Island": ecco cosa è successo con i tentatori

Se un amore finisce, non è detto che non possano nascerne di nuovi. Anche questo succede a "Temptation Island". È il caso di Mirko e Perla che nel reality di Canale 5 hanno visto finire la loro relazione, ma allo stesso tempo hanno gettato le basi per iniziarne di nuove. Dopo il falò di confronto i due ex fidanzati hanno voluto vedere subito i single con i quali avevano legato e tra di loro sarebbe nato subito qualcosa di speciale

Mirko un mese dopo - Non ha nessun ripensamento Mirko che dopo un mese dalla fine del programma spiega perché con Perla è finita per sempre. "Ho preso consapevolezza di chi sono e delle cose che mi fanno stare bene, mi sento di nuovo me stesso. Lei mi opprimeva molto, ora mi sento più libero", ha spiegato il giovane che ha raccontato che con Perla non c'è stato spazio neppure per un confronto senza telecamere. "Una settimana dopo usciti da qua, ci siamo sentiti per telefono, avrei voluto un confronto maturo, ma ho capito che non ci sarebbe stato", ha chiarito Mirko.

La storia con Perla, seppure importante, sembra già essere stata archiviata da Mirko che nel suo cuore ha già un'altra persona: la tentatrice Greta. Al suo fianco il giovane ha spiegato perché con la single è nato subito un grande feeling, mentre lei senza esitazioni ha dichiarato i suoi sentimenti: "Sono innamorata pazza", ha rivelato mettendo in imbarazzo Mirko. Tra i due le cose sembrano già serie. Lei ha presentato la sua famiglia a lui e insieme hanno deciso di fare lo stesso tatuaggio. "I tuoi occhi la mia cura", questa la frese che entrambi hanno tatuato sul loro corpo. "Lui per me è un ragazzo assoluto, nel senso che ha tutto quello che dovrebbe avere. È dolce, premuroso, risolto", ha dichiarato con forte entusiasmo Greta prima di andare via abbracciata al suo nuovo amore.

Perla un mese dopo - Molto più sofferente è Perla che a Filippo Bisciglia ha detto di aver utilizzato questo mese per realizzare quanto accaduto. "Ho metabolizzato quello che il mio fidanzato ha fatto e ha provato. Mi sento delusa da lui, ci siamo lasciati definitivamente, ma non ci siamo più visti", ha spiegato Perla che avrebbe voluto avere un confronto ulteriore con Mirko. "Non c'è stata priorità nel vedersi", ha raccontato la giovane che poi ha rivelato di aver affrontato delle settimane molto difficili. "Ho passato settimane impegnative, ho dovuto fare un trasloco, riorganizzare il lavoro, ma stare male non mi ha fatto paura. Temptation mi ha insegnato che ci vuole coraggio, mi mancava perché l'avevo perso", ha concluso.

Nonostante il dolore per avere chiuso una storia importante durata cinque anni, anche Perla ha continuato a sentire e ha visto il single Igor. Hanno trascorso insieme alcuni giorni e si stanno conoscendo un poco alla volta. "Con lui mi sono trovata bene, mi dà delle attenzioni - ha fatto sapere Perla che poi ha aggiunto - mi auguro di trovare la serenità e che questa conoscenza possa continuare con una certa serietà, perché io non sono una persona che gioca, non mi apro facilmente".