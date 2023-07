"Temptation Island", chi sono le coppie "sopravvissute" al reality di Canale 5

Non solo rotture e tradimenti, a "Temptation Island" ci sono anche tante coppie che sono riuscite a superare le loro difficoltà e sono "sopravvissute" alle insidie del docu-reality di Canale 5. È il caso di Gabriela e Giuseppe e di Isabella e Manuel. Le due coppie sono uscite insieme dal programma e dopo un mese confermano il loro amore ancora una volta. Anche Alessia e Davide sono tornati insieme a casa, ma al momento si sono presi una pausa per fare chiarezza.

Gabriela e Giuseppe - Considerati la coppia più scoppiettante del reality di Canale 5. Nonostante la crisi a causa della simpatia di Giuseppe per la single Roberta e per il bacio di Gabriela con Fuad, dopo un acceso confronto i due hanno deciso di rimanere insieme e dopo un mese davanti alle telecamere si dichiarano ancora una volta innamorati.

"Mi sento diversa, questo programma mi ha cambiata", ha dichiarato Gabriela che ha preso il meglio di questa esperienza per migliorare prima di tutto come persona e poi come compagna. "Sono molto più sicura di me, e non dipendo più da Giuseppe. Lui adesso mi lascia i miei spazi", ha rivelato la giovane. Anche Giuseppe si sente migliorato, ha assicurato di essere fedele e ha dichiarato: "Le cose tra di noi sono migliorate anche perché Gabriela è cambiata. Tra due anni vorrei sposarla".

Isabella e Manu - La loro permanenza nel docu-reality di Canale 5 è durata poco più di una settimana, ma è bastata per decidere di continuare insieme la loro relazione. A chiedere il falò di confronto immediato era stata Isabella che non aveva digerito le dichiarazioni di Manu che, confidandosi con gli altri fidanzati, aveva dichiarato di non sentirsi apprezzato dalla sua ragazza. Durante il falò di confronto i due hanno avuto modo di chiarire le rispettive posizioni e dichiarandosi innamorati hanno deciso di tornare a casa insieme. Dopo un mese dalla fine del programma, Isabella e Manu si mostrano ancora molto uniti.

"Da quando siamo usciti dal programma abbiamo dovuto chiarirci su alcune cose, io sono molto innamorata di lui, stiamo cercando di capirci. Mi auguro di costruire qualcosa di concreto", ha rivelato Isabella mentre Manu ha aggiunto: "C'è un sentimento forte che ci lega e dobbiamo partire da questo. Lei diventa dura quando perde la sicurezza, io non voglio chissà che cosa nella mia vita, cose semplici: una famiglia, una bella casa".

Alessia e Davide - Dopo un acceso confronto la coppia aveva deciso di uscire insieme da "Temptation Island". A chiedere il falò di confronto anticipato era stato Davide che aveva voluto incontrare la sua ragazza che nel frattempo si stava avvicinando, sempre più, a uno dei single del villaggio delle fidanzate. Alla fine del confronto Davide aveva dichiarato di essere ancora innamorato, pur non apprezzando i comportamenti della compagna che in passato lo aveva anche tradito. Alessia dalla sua parte, invece, rivendicava più attenzioni e più amore. Per tutti questi motivi i due avevano deciso di rimanere insieme, ma un mese dopo non tutto è rimasto uguale.

A prendere parola durante la puntata in onda il 31 luglio è stato Davide che ha spiegato che una volta tornato a casa, sono ritornati anche i dubbi sulla compagna. Davide è innamorato, ma non ha dimenticato l'atteggiamento di Alessia durante l'esperienza nel reality, le effusioni, i complimenti e le belle parole rivolte a uno de single del villaggio. Per questo motivo, Davide hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione. Alessia ha lasciato la sua casa ed è tornata a vivere con i genitori, mentre entrambi si prenderanno del tempo per decidere come programmare il futuro. "Voglio riprendermi i miei spazi, ovviamente nel rispetto della nostra relazione", ha dichiarato Davide, mentre Alessia visibilmente commossa ha dichiarato di amarlo e ha promesso di impegnarsi a risolvere tutte le difficoltà. "La vedo più matura", ha infine concluso il compagno.