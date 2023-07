Le anticipazioni social

In un video si vede il conduttore Filippo Bisciglia annunciare una nuova richiesta di falò di confronto anticipato. Di chi si tratterà? Non solo. Ale, per lei non mancherà un video nel "pinnettu", ha preso una decisione: "Io non lo riconosco più come persona, è un altro. Da adesso in poi vorrei che lui vedesse tutto quello che ho fatto qui". Cosa accadrà? E poi c'è Daniele che dice senza mezzi termini: "Questo video mi ha fatto male, mi ha messo proprio ko". Quali immagini lo avranno scosso? Insomma, nuovi colpi di scena ci aspettano nell’ultimo appuntamento con Temptation Island.