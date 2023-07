Lunedì 31 luglio in prima serata su Canale 5: resa dei conti per Daniele e Vittoria e Ale e Federico

Temptation Island è il programma campione di ascolti della stagione con una media, sulle prime cinque puntate, del 26,13 per cento di share, pari a 3 milioni e 438 mila telespettatori.

Per il docu-reality dei sentimenti arriva l'atto finale. È il momento della resa dei conti per le ultime due coppie rimaste ancora in gioco. Ma non solo. Come si saranno evolute le relazioni delle sette coppie che hanno partecipato al programma? A un mese di distanza dai falò di confronto le coppie incontreranno il conduttore Filippo Bisciglia. Colpi di scena e risvolti inaspettati nell'ultima puntata.