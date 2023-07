"Temptation Island", Vittoria bacia il single Edoardo: al falò è addio con Daniele?

La progressiva vicinanza tra Vittoria e il single Edoardo ha spinto Daniele a chiedere il falò di confronto immediato e anticipato durante l'ultimo appuntamento della stagione di "Temptation Island". Nella puntata in onda lunedì 31 luglio, Daniele non è riuscito a mantenere la calma davanti ad alcune immagini della sua fidanzata insieme al tentatore e per la rabbia ha tirato un pugno in una porta ferendosi la mano.

Il bacio con il single Edoardo - Durante il falò di confronto Vittoria e Daniele riguardano i video della fidanzata con il tentatore. "Ho preso tutto l'affetto che non mi hai dato tu", ha dichiarato la 32enne che allo stesso ha ammesso di avere sbagliato. Insieme al single Edoardo, Vittoria ha passato alcuni momenti al riparo dalle telecamere e nella stanza del tentatore i due si sono lasciati andare fino a baciarsi. La 32enne ha ammesso l'errore, ma durante il falò ha voluto parlare anche dei momenti di difficoltà attraversati con il suo compagno e che l'avrebbero spinta a tradirlo.

La decisione di Daniele - "Decido di tornare a casa solo. Queste sono cose che non si perdonano", ha poi rivelato Daniele. Il 33enne è molto deluso e non intende perdonare il tradimento della fidanzata che fino a poche settimane prima gli chiedeva un figlio insieme. Ma questo periodo all'interno della casa sembra aver fatto cambiare idea anche a Vittoria che in cerca di affetto si è lasciata andare con il single Edoardo. "Qui ho capito tante cose, ho capito che non ero felice", ha dichiarato la 32enne che per questa ragione ha spiegato che anche lei non ha nessuna intenzione di uscire dal programma insieme al suo, ormai, ex compagno dopo quattro anni di relazione.