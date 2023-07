"Temptation Island", Daniele deluso da Vittoria: "Non sono un troglodita"

A "Temptation Island" inizia ad andare definitivamente in crisi il rapporto già molto burrascoso tra Vittoria e Daniele. La ragazza è rimasta molto delusa dal sapere da uno dei filmati che le sono stati mostrati della cena a base di sushi organizzata dal fidanzato con la single Benedetta, con cui non manca una fortissima intesa fisica. "Sono veramente delusa - ha commentato la ragazza -, non mi aspettavo di vederlo così. Se avesse questo atteggiamento con me non mi lamenterei di nulla. Non ho altro da dire".

Anche Daniele ha modo di vedere cosa combina dall'altra parte del villaggio la sua fidanzata Vittoria. La ragazza si confida un po' con tutti, dalle compagne di viaggio al single Tommaso: "Il problema è che lui con gli altri è in un modo e con me un altro. A casa diventa un altro". Non solo: il ragazzo è costretto a sentire anche i commenti negativi da parte del single che corteggia Vittoria. Il tentatore Tommaso lo definisce "troglodita" e aggiunge che il suo è un "campionato" diverso rispetto a quello di Vittoria: tra i due ci sarebbe la stessa differenza che c'è tra serie D e serie A. Daniele resta molto toccato da queste parole, che sembrano essere condivise dalla compagna ma dice di volerli accettare: "Questi video mi fanno bene per andare avanti e continuare il mio percorso - dice, anche se con i compagni di villaggio si sfoga, -. Sono un difetto che cammina, ma insultarmi così no dai".