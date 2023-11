"Grande Fratello", Perla: "Io sono qui per Mirko ma..."

La coppia, dopo mesi di distacco, tensioni e dissapori si ritrova ancora insieme a mettere in discussione il sentimento che li ha legati per tanti anni.

Nella Casa del " Grande Fratello " Perla in compagnia di alcuni inquilini torna parlare del suo attuale rapporto con Mirko e confessa: "Sono qui per lui".

Perla, nonostante gli anni difficili passati insieme, riconosce che "il bene che si sono dati" e che tuttora si danno è evidente: "Lo so che lui ha bisogno del mio abbraccio, io sono in casa per lui". E riconosce che la crisi li ha portati a fare certi errori che hanno messo fine alla loro relazione: "Io penso che lui si sia pentito di certe atteggiamenti avuti nei miei confronti. Quello che è successo tra noi doveva succedere, per crescere noi come persone, c'è un lato positivo nel nostro distacco e nello stare separarti per diverso tempo".

Fiordaliso, presente allo sfogo della ragazza, pensa che i due inquilini non siano "ancora pronti a tornare insieme": "Ci sono ancora troppe cose lasciate in sospeso da dover chiarire e sistemare." Dal canto suo Perla non nega e confessa che vuole dedicarsi a sé stessa: "Magari fra due mesi cambiano le cose". A Perla piace stare con Mirko, ha riscoperto in lui una serenità che negli anni era svanita ma, almeno per il momento, vuole concentrarsi sul suo percorso...