"Grande Fratello", Mirko e Perla mano nella mano e Greta lo lascia via social

Al " Grande Fratello " i due ex Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno ritrovato la complicità di un tempo e a farne le spese è stata la fidanzata in carica Greta Rossetti.

Tgcom24

Infrante le promesse di semplice amicizia Dopo l'ingresso della ragazza, i due ex fidanzati avevano messo in chiaro che per loro la storia era chiusa per sempre. A legarli, dicevano, solo un grandissimo affetto per i lunghi anni passati insieme anche se Mirko si era sbilanciato, ammettendo che Perla non gli era indifferente. Dentro il reality, però, le cose si stanno evolvendo in maniera diversa.

Perla: "Stamattina mi ha svegliato Mirko" Nelle ultime ore, infatti, qualcosa ha rotto i buoni propositi che si erano dati. Perla ha infatti raccontato alle amiche Letizia Petris e Angelica Beraldi il suo strano risveglio: "Ragazze mi ha svegliata lui. Sì davvero, lui è venuto nel mio letto e mi ha svegliato. Quando mi ha fatto strano? Troppo. Ho fatto una cosa inconsciamente, uno appena è sveglio non pensa. Poi me ne sono resa conto di quello che è successo. Non ci pensavo, è stata proprio una cosa che mi è venuta così di scatto".

Mirko e Perla uniti come prima di "Temptation Island" Dentro la "Casa del Grande Fratello" i due hanno ripreso la convivenza che si era interrotta prima di "Temptaton Island", fatta di piccoli gesti e rituali. "Solitamente quando lui viene da me e mi sveglia, magari prima di andare al lavoro, mi dava il bacetto, mi accarezzava e mi dava la mano", ricorda Perla. "Restavamo anche un minuto mano nella mano. Stamani quando è arrivato a letto gli ho preso la mano e siamo stati così fermi per almeno dieci secondi. Poi solo dopo ho realizzato..."

Greta Rossetti lo molla via social: "Da oggi esisto solo io" Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Greta, che già prima dell'ingresso di Mirko aveva molti dubbi sulla loro relazione. Via social si è dissociata con forza dal triangolo con Perla e Mirko, mollando di fatto il fidanzato: "Da oggi esiste solo Greta, non associatemi più nessuno. Ognuno pensi alla propria vita, io penso alla mia che è meravigliosa e la amo. Penserò solo a me così voi non pensate che io uso altra gente per emergere".

Perla Vatiero in lacrime: "So quello che provo per te" L'ex coppia, negli ultimi giorni, non ha perso occasione per appartarsi e parlare fitto fitto della loro relazione. In giardino, isolati da tutto il resto, Perla confessa infatti a Mirko di essere stata molto male nell'ultimo periodo della loro relazione. La convivenza, anziché unirli, era diventato un ostacolo. Più d'ogni altra cosa, però, a pesare era l'incertezza del suo presente. "Immagina una persona che si sente il nulla e pensa di darti il nulla. Così mi sentivo", confessa scoppiando in lacrime. L'imprenditore la consola e lei ammette: "Io sono consapevole di quello che provo... quello che provavo".