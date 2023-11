"Grande Fratello", il lento tra Mirko e Perla fa discutere nella Casa

E tra le varie penitenze da fare Maddaloni sceglie di far ballare un lento a Mirko e Perla sulle note di "I Will Always Love You". Inevitabile che gli occhi di tutti cadano sulla coppia di ex che comunque dimostrano di avere ancora una grande intesa. E il mattino dopo nella Casa qualcuno parla dei due. A partire da Fiordaliso e Beatrice che esprimono le loro idee sulla coppia, avendo un punto di vista comune: tra Mirko e Perla c'è ancora del sentimento.

"Mirko ha una luce diversa negli occhi" Fiordaliso esprime il suo rispetto e la sua ammirazione per Mirko, lo descrive come un ragazzo dolce, maturo e con valori solidi: "Ha un carattere stupendo" dice mostrando i suoi giudizi positivi sul ragazzo. Beatrice non può che confermare le parole dell'inquilina e rincara affermando di notare in Mirko, da quando è entrata la sua ex Perla, "una nuova luce negli occhi". L'attrice crede che tra loro ci sia ancora un amore intenso e una forte attrazione: "Lei secondo me domani gli direbbe di sposarla" afferma sicura osservando il coinvolgimento profondo della ragazza.

"Mi piacciono come coppia - dice Fiordaliso, d'accordo con la sua amica -. Ma dubito che si rimetteranno insieme" aggiunge esprimendo la sua opinione sul futuro della loro storia. Le due coinquiline proseguono nel loro dialogo e mostrano grande interesse per l'evolversi della situazione tra Mirko e Perla in Casa e, con ottimismo, sperano che i due possano vivere il loro rapporto in modo naturale e spontaneo."