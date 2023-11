"Grande Fratello", Letizia Petris e la dichiarazione a Paolo Masella | Poi gli scontro con Rosy e la ex Nicole

Serata di forti emozioni per Letizia Petris. La concorrente del "Grande Fratello" si è dichiarata a Paolo Masella prima del televoto definitivo nella puntata del 20 novembre. "Sono stata fortunata ad avere conosciuto un uomo come te perché mi hai fatto sentire molto viva e molto donna - ha detto la ragazza a Paolo, convinta di essere a rischio eliminazione proprio con lui e vedendo quindi concretizzarsi la possibilità di vedersi separati - ".Sai che sono sempre stata molto sincera guardandoti negli occhi, ti ho detto che anche se non sono pronta per fare scelta megagalattiche come vorresti tu".



Letizia ha poi aggiunto: "Credo che sia giusto che io metabolizzi ancora delle cose dentro di me, però comunque quello che sento nella pancia tu lo sai ed è allucinante, perché ci siamo sempre detti che non sarebbe mai accaduto questo momento. Ho paura perché senza di te mi sento un pesce fuor d’acqua. Sono complicata ma tu mi fai sentire vera e una donna che merita di essere amata da qualcuno".





Letizia Petris, lo scontro con Rosy Chin Subito dopo, Letizia Petris ha avuto modo di scontrarsi con Rosy Chin dopo le ruggini delle ultime settimane. Alfonso Signorini ha chiesto alle due concorrenti di chiarirsi: "Non esistono confessionali dove io dico cattiverie gratuite - ha detto la fotografa -, lei si è allontanata da me per motivazioni mai dette. Già questo vuol dire che non è mia amica. Io sono sempre stata trasparente e limpida". E ancora: "Voleva parlare dopo la nomination, ma non è più venuta. Ora fa ancora questi confessionali quando conosce il mio passato… Questo mi fa capire che è una persona non vera nei miei confronti, è una donna falsa". Rosy Chin, dal canto suo, prova a difendersi: "Perché non mi chiedi le cose come stanno? Io alle 7 di mattina vengo da te, sono sempre io a venire da te e tu non lasci parlare..."