"Grande Fratello", Rosy Chin difende la ex di Letizia Petris: "Nicole ha ragione, è una falsa santa"

Al "Grande Fratello" è scontro tra Rosy Chin e Letizia Petris. Tutto è stato scatenato dalle dichiarazioni di Nicole Conte, la ex di Letizia, che nella scorsa puntata aveva parlato della relazione avuta con la ragazza e aveva mosso gravi accuse nei suoi confronti. Negli ultimi giorni si è scoperto che Rosy Chin è una grande amica di Nicole: "Io non sapevo nulla - ha detto la ristoratrice -, ma Nicole è mia amica, è una persona buona e straordinaria. Si è liberata di pesi che si porta da troppo tempo. E non posso dire la mia su questa cosa. Io attraverso il mio percorso qui dentro con Letizia, sono arrivata a pensarla come Nicole. E la mia amica non è una che racconta bugie. E poi adesso la dico tutta, a me le Madri Teresa di Calcutta non mi piacciono".

Parole che hanno avuto seguito durante la ventesima puntata della trasmissione condotta da Alfonso Signorini con Rosy che è tornata ad attaccare Letizia: "Lei non può non aspettarsi che la sua ex non replichi - ha aggiunto Rosy parlando con Signorini -. Io conosco Nicole da tanto tempo e non mi aveva mai parlato di Letizia. Io non volevo essere condizionata dal loro rapporto e da cosa era successo prima. Se avessi saputo del loro rapporto non mi sarei mai scelta Letizia come compagna di letto".

Letizia prova a difendere la sua posizione: "non ho smentito Nicole perché mi sono fatta odiare da lei - ha voluto precisare -. Non sono entrata qui dicendo che sono santa, ognuno di noi ha avuto un passato turbolento. Ho sempre detto che con lei ho sbagliato". Al termine della puntata lo scontro tra le due ragazze è proseguito anche durante le nomination: da amiche, infatti, le due si sono ritrovate a nominarsi a vicenda. "Non avrei mai pensato di ritrovarmi con la sua foto tra la mani", ha detto Letizia. "Anche per me vale lo stesso", ha ribattuto Rosy.