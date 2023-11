"Grande Fratello", Giampiero Mughini abbandona: "Devo ritirarmi, ecco perché..."

Giampiero Mughini ha deciso di abbandonare la Casa del "Grande Fratello". Il giornalista e opinionista televisivo ha maturato la sua decisione nelle ultime settimane e, nel corso della ventesima puntata andata in onda giovedì 16 novembre, ha spiegato le ragioni che lo hanno portato al suo ritiro: "Premesso che le mie sono inezie e bricioline su un piatto rispetto a quelle di Alex - ha esordito riferendosi alla notizia della mancata riduzione della squalifica per Schwazer -, sono qui a fare un discorso che per me è rigato di lacrime, ossia che fra poco lascerò questa dannatissima Casa".

Giampiero Mughini lascia il GF, ecco i motivi Mughini ha poi spiegato cosa lo abbia spinto a lasciare la Casa: "Questa decisione è dovuta a due ordini di causa - ha proseguito nel suo discorso il giornalista -, la prima è dovuta alla vigliaccheria, perché non mi permette di leggere i miei cinque quotidiani al giorno, alla mia libreria, e a mia moglie Michela e ai miei figli a quattro zampe. Questa decisione ne vale al 25 per cento. Il restante 75 è legato al fatto che devo terminare un libro, entro fine dicembre dovrò consegnarlo. Scrivere un libro è paragonabile a quello che è per una donna il tenere in grembo un bambino. Aspetto ognuno di voi a pranzo o cena a casa mia, dove sarete accolti da me, mia moglie Michela e dai miei due bambini Bibi e Klimt. A presto, presto, presto".