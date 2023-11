"Grande Fratello", Letizia Petris risponde alle accuse dell'ex fidanzata: "Sono allibita"

Al "Grande Fratello" Letizia Petris ha parlato di un grande amore quello con Nicole Conte. "Lei è stata la donna della mia vita", ha rivelato la concorrente ripercorrendo le fasi della relazione del passato finita a causa dei pregiudizi. Un ricordo amaro per Letizia che amava Nicole, ma che allo stesso tempo non voleva deludere il padre che non approvava la relazione. "Alla fine ho deciso di mettere un punto alla storia durata, tra alti e bassi, due anni", ha fatto sapere Letizia.

L'ex compagna di Letizia, però, ha risposto a Letizia con un duro sfogo social e ha dato la sua versione dei fatti accusando la concorrente di aver raccontato una storia non corrispondete al vero e, soprattutto, di averla fatta soffrire. Nicole Conte ha accusato Letizia di raccontare bugie e di averla tradita anche con un'altra donna. Accuse alle quali Letizia, delusa, non ha voluto rispondere.

"Sono allibita", ha dichiarato Letizia. "Il mio passato è passato e tante cose non sono mai state capite e non ho voluto nemmeno affrontarle con lei. Io mi ero fatta odiare da lei, avevo 18 anni, ero molto giovane, però tutto quello che è stato detto fa parte anche della sua persona. Non ho voglia di stare qua a difendermi perché le persone che amo sanno come sono fatta". Signorini ha chiesto chiarimenti sulle accuse di tradimento, ma Letizia ha deciso di non voler dare adito a ulteriori polemiche. "Se ho avuto più storie contemporaneamente? Non confermerò né smentirò questa cosa, volevo semplicemente mettere un punto. Io accetto il fatto che lei mi possa odiare, però so per certo che quello che ho provato per lei è reale. È allucinante. Avrei potuto dire anche io molte cose ma non l’ho fatto per rispetto", ha concluso.