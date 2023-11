"Grande Fratello", Mirko racconta i primi giorni di convivenza con Perla: "Non mi è indifferente"

Nella ventunesima puntata del "Grande Fratello" Mirko racconta le prime sensazioni provate nel ritrovare la ex fidanzata Perla nella Casa come concorrente ufficiale. Nel corso della serata di lunedì 20 novembre, Alfonso Signorini ha voluto parlare della complicità che i due ragazzi hanno dimostrato di avere fin dal loro nuovo incontro. E i due hanno provato a spiegarla: "La nostra complicità? L'ultima volta che siamo stati insieme in una casa, vivevamo insieme - ha spiegato Mirko al conduttore del programma -. Quindi fa strano, è normale. Conosco ogni suo singolo spostamento. Non mi è indifferente e l'ho sempre detto". Perla, dal canto suo, ha voluto puntualizzare - forse per la prima volta dalla fine della loro storia - cosa le abbia veramente dato fastidio del comportamento del so ex: "La cosa che più mi ha deluso è che lui ha parlato di sentimenti con Greta dopo poco - ha detto la ragazza -, quando con me c'è stata una convivenza. Per me quelle parole hanno un valore…".

Mirko e Perla, cosa è successo dopo "Temptation Island"? A questo, Mirko ha replicato: "Capisco il suo punto di vista - ha detto -, io sono una persona che vive le cose in maniera profonda, se mi sono sentito dire certe cose vuol dire che era così. Sentivo di definirlo amore per quello che ci stavamo dando". Per quanto riguarda la situazione attuale, invece, Perla ha chiarito: "Potrebbe sembrare che io sia ancora innamorata di lui, ma non è così. Ripeto, ci sono state delle cose che hanno superato il limite nei miei confronti". E ha aggiunto: "A Temptation le cose sarebbero potute andare diversamente? A prescindere dalle persone con le quali siamo usciti dal programma, dovevamo separarci - ha detto -. Ognuno doveva riprendere la propria vita in mano, io avevo bisogno di questo". Anche Mirko sembra pensarla alla stessa maniera: "Ci davamo fastidio a vicenda - ha detto - lei ha un carattere forte: però forse nei modi era diventata un po' aggressiva nei miei confronti".