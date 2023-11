Grande Fratello: Mirko si avvicina alla ex Perla e inizia ad avere dubbi sulla compagna Greta

Al " Grande Fratello " per Mirko Brunetti qualcosa è cambiato con l'ingresso della ex fidanzata Perla Vatiero.

Tgcom24

Mirko e i dubbi su Greta Dopo essesi allenato, Mirko decide di confrontarsi con Angelica in merito alla tanto discussa relazione con Greta. La compagna dell’imprenditore aveva definito Angelica una gatta morta e Mirko aveva subito preso le distanze dal commento della fidanzata. Il ragazzo si dice ancora stupito della reazione avuta dalla sua fidanzata : "Se avesse avuto quella reazione vedendo il mio pianto con Perla allora la potevo capire, ma con te no". I dubbi sul motivo del comportamento di Greta sono tanti e per quello prova ad analizzarli.

Il rapporto con Perla Per ora la situazione è confusa: lui sa di provare dei sentimenti per la ragazza, ma riconosce di avere tanti timori e molti dubbi. "Io so solo che sono contento di me stesso", conclude infine consapevole di come si stia comportato e di come stia affrontando questo percorso in Casa con la sua ex fidanzata.

Mirko e Perla felici del nuovo equilibrio Dentro la Casa, però, è inevitabile incontrarsi e i due ex si ritrovano a chiacchierare in giardino. Mirko, da parte sua, ammette di aver fatto degli errori nei confronti della ragazza, ma oggi si dice felice di come siano cambiate le cose e di come siano riusciti a ritrovare un equilibrio. “Una relazione può finire ma non deve mai mancare il rispetto. Il confronto è stato il pezzo mancante della nostra chiusura, ne avevamo bisogno" riflette, facendo riferimento allo scambio di emozioni e alle questioni lasciate in sospeso.