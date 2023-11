Greta Rossetti al "Grande Fratello" per attaccare Angelica: "Sei una gatta morta" | Poi "perdona" Mirko

L'ex volto di "Temptation Island" entra nella Casa per chiarire con il compagno ma non solo...

Tensione alle stelle nella diciassettesima puntata del "Grande Fratello". Nella puntata andata in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 6 novembre, Greta Rossetti è entrata nella Casa per chiarire la sua situazione con il fidanzato Mirko Brunetti, ma non solo. Infatti, nelle ultime ore sembra che siano nate alcune complicità all'interno della Casa: Alfonso Signorini ha parlato di "flirt" sotterranei, per descrivere il rapporto che è nato tra lo stesso Mirko e Angelica Baraldi.

Lo scontro tra Greta e Angelica - Nel frattempo, Greta ha deciso di entrare nella Casa per affrontare Angelica: la ragazza infatti è infastidita dalle voci che girano nella Casa e sui social si è sfogata con un messaggio senza troppi giri di parole: "Croccantini per le gatte morte ne abbiamo?", è il post che mostra Signorini ad Angelica. Subito dopo entra Greta, che scaraventa tutta la sua gelosia nei confronti di Angelica: "Quello che hai visto è quello che penso, sei una gatta morta - esordisce la fidanzata di Mirko -, io non mi cambio il vestitino inguinale davanti a un uomo, sei tutto il giorno con lui, lo tocchi, hai usato questa tattica per non essere eliminata".

Arriva anche Anita - Angelica, dal canto suo prova a difendersi, spiegando di essere anche lei fidanzata e di aver provato più volte a parlare con Mirko della sua relazione con Greta: "Io gli ho dato dei consigli per riavvicinarlo a te - si difende la ragazza -, che secondo me dovete ricominciare da capo". Nel parapiglia che ne segue arriva anche Anita: anche lei è tra le ragazze interessate a Mirko, ma Greta la rispetta poiché, a suo dire, "parla apertamente e non con sotterfugi". Anita invita Greta a ragionare da "adulti", sottolineando che: "Io abbraccio i miei amici maschi senza problemi". Greta però non ne vuol sapere e lascia il confronto, nel frattempo Mirko è rimasto deluso dal siparietto: "Ho assistito a una brutta scena, la parola gatta morta è brutta e chiedo scusa io".

Greta e il confronto con Mirko - Dopo l'incontro-scontro, Mirko esce dalla Casa per incontrare la sua Greta. Tra i due regna il gelo, nonostante la voglia di chiarire. Greta prova a rompere il ghiacchio puntando il dito contro il compagno: "Lui mi conosce e sa che i gesti che ha fatto con Angelica che sono nostri e sa che mi fanno male - dice la ragazza -. Mi fa male come sei cambiato in poco tempo". "Se davvero stai seguendo il programma, puoi notare che io faccio tutto senza malizia. Credevo venissi qui per chiarire con me". La coppia, nel frattempo, continua a rimpallarsi le colpe, e Signorini dallo studio insinua: "Ma perché non vi siete abbracciati?". Gli fa eco Cesara Buonamici, che chiede un chiarimento a Greta: "Io voglio ricucire con lui", dice la ragazza. "Anche io voglio ricucire, non penso a Perla. Anzi vorrei portarla dentro". I due si lasciano andare a un lungo bacio fino a quando non sono costretti a separarsi: il loro amore riuscirà a resistere alla permanenza di Mirko nella Casa?