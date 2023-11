"Grande Fratello", Beatrice Luzzi incontra l'ex Alessandro: "Sono molto fiero di te"

Serata di forti emozioni per Beatrice Luzzi nella diciassettesima puntata del "Grande Fratello". La serata di lunedì 6 novembre regala una toccante sorpresa all'attrice che, inaspettatamente, si è ritrovata di fronte all'ex compagno e padre dei suoi figli, Alessandro Cisillin. L'uomo, prima di entrare in Casa, ha raccontato ad Alfonso Signorini come si sono conosciuti, a soli pochi mesi dalla nascita dei due figli della coppia, Elia e Valentino.







Beatrice Luzzi e Alessandro Cisillin, come si sono conosciuti - Alessandro è un giornalista e ha conosciuto Beatrice durante una intervista: "Perché ci siamo lasciati? Incompatibilità caratteriali, ha giocato anche il fatto che non abbiamo un passato da coppia e basta. Il nostro incontro è stato così intenso che sei mesi dopo quell'intervista lei era incinta del nostro primo figlio". Nel corso della serata, Luzzi ha ricevuto un messaggio da parte dei suoi figli, prima di incontrare l'ex Alessandro: "Abbiamo una grandissima ammirazione, siamo tutti divertiti e felici, e anche se siamo ex sono orgoglioso di te, qualsiasi scelta farai con totale fiducia in te stessa, noi abbiamo fiducia di te". Anche se si sono lasciati tra loro è rimasto un bellissimo legame. "Sei strepitosamente bella Beatrice. Donna, madre strepitosa, artista infinita", le dice Alessandro, che sottolinea la bellissima famiglia costruita: "I ragazzi stanno alla grande. Siamo tutti molto felici di questa esperienza perché stai facendo un figurone. E qualsiasi scelta farai, vivila con totale fiducia in te stessa, perché noi abbiamo fiducia in te".





Il triangolo Beatrice-Garibaldi-Varrese - La coppia si lascia andare a un abbraccio, confermando l'unione e la complicità che ancora oggi, 4 anni dopo la loro separazione, li unisce. Alfonso Signorini chiede ad Alessandro se ha voglia di incontrare Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi, gli uomini che negli ultimi tempi si sono avvicinati più degli altri a Beatrice. Il giornalista però replica di voler incontrare tutti i coinquilini di Beatrice, suggerendo ai concorrenti di vivere i rapporti nella Casa con estrema leggerezza.