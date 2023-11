"Grande Fratello", Giampiero Mughini torna sul "caso Angelica": "Sono ancora furibondo e offeso"

"Sono ancora offeso e furibondo". Si apre con queste parole di Giampiero Mughini la diciassettesima puntata del "Grande Fratello", in onda lunedì 6 novembre su Canale 5: il giornalista e opinionista televisivo è tornato sulle parole che aveva rivolto ad Angelica Baraldi (tra le altre "zocc...", ndr) e che avevano sollevato un polverone nella Casa. Mughini, infatti, era finito in nomination. Tuttavia, di fronte a quanto accaduto durante la scorsa puntata, la Casa si è schierata tra chi ha capito il dispiacere della ragazza e chi invece ha visto nella sua reazione una strategia. "In quel momento non ho assolutamente pensato al televoto, io stavo male perché pensavo a casa" - spiega Angelica ad Alfonso Signorini, difendendosi dunque dai sospetti di Beatrice Luzzi.



"Sentirmi dire, alla mia età, che sono capace di mancare pesantemente di rispetto a una ragazza giovane, mia cara amica... credo che non si possa dire qualcosa di più ignobile. Io sono offeso e furibondo", replica invece Mughini, soffermandosi sull'amicizia speciale nata proprio con Angelica durante la convivenza nella Casa. Quindi il giornalista aggiunge: "Io quella battutaccia l'avrò detta 50 volte nella mia vita ad amiche che vengono a casa mia. Mi sento offeso e sono furibondo, ho fatto una battutaccia". Ciro e Massimiliano si schierano: "Le scuse erano necessarie, usare queste parole non è stato giusto, qui siamo ripresi dalle telecamere". Cesara Buonamici difende Angelica: "Sei nella casa del Grande Fratello, Giampiero... non lo puoi ignorare, questo sarà pure il nostro pallino ma alla fine è questo il programma e la Casa è fatta per guardare".