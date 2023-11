Greta Rossetti sarà una nuova concorrente del "Grande Fratello"

Greta Rossetti entrerà nella Casa del "Grande Fratello". Dopo aver chiuso la relazione con Mirko Brunetti ed essersi confrontata con Perla Vatiero nella puntata in onda il 27 novembre, la 24enne accetta la proposta di Alfonso Signorini e decide di entrare a far parte del reality come nuova concorrente.

"Sono tanto delusa da Mirko. Sono dell'idea che da ogni esperienza negativa bisogna trarre il lato positivo e sicuramente non rinuncerò a questa esperienza per lui perché non se lo merita, quindi assolutamente sì". Con queste parole l'influencer accetta la proposta del padrone di Casa e decide di entrare nella Casa a partire dalla prossima puntata che andrà in onda sabato 2 dicembre.