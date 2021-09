Nuovo appuntamento con il "Grande Fratello Vip 6". Questa sera sapremo chi sarà il primo Vippone ad abbandonare la Casa. Sarà il giovane Tommaso Eletti o l'esuberante Davide Silvestri? Intanto negli ultimi giorni ne sono successe delle belle e l'intesa tra la principessa Lulù e Manuel non è certo passata inosservata, così come l'accesa discussione tra gli ex Gianmaria e Soleil...