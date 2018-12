Carmen Di Pietro contro la madre: “Mi ha abbandonata per un uomo più giovane”

Non c’è pace per Carmen Di Pietro. Questa volta a fare preoccupare la showgirl – o meglio a farla arrabbiare – ci ha pensato sua mamma. Il nuovo amore di Emma Di Pietro è un muratore di 43 anni polacco che sembra aver portato via la donna dalla sua famiglia.



Carmen commenta: “Da quando è fidanzata con lui è completamente sparita. Non c’è più per me, non c’è più per i suoi nipoti. Ha smesso di considerarmi e di fare la nonna. Non posso accettarlo”. Emma, dal canto suo, si è difesa con una lettera alla figlia: “Mi spiace che tu la pensi così. Non potresti essere felice per me, dopo che ho tanto sofferto per la morte di tuo padre? E sì non è un uomo ricco, ma è leale e onesto e prima o poi te lo farò conoscere, ma adesso non è ancora il momento”.