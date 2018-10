"Tumore alle corde vocali per Elisa Isoardi": i social fanno rivivere una notizia vecchia

"Ho scoperto di avere un tumore , un grosso polipo alle corde vocali, ho rischiato di perdere la voce". La notizia della malattia di Elisa Isoardi ha fatto il giro del web. E' vera, ma risale al 2014, quando la conduttrice aveva confessato al settimanale " DiPiù " la grande paura che aveva vissuto. A ripescare l'intervista sono stati i social e in poche ore è finita in home page sulle principali testate che l'hanno fatta passare per attuale.

Tanto che sulle pagine del settimanale in edicola non c'è traccia dell'intervista. La conduttrice, compagna del vicepremier Matteo Salvini, ha preferito non intervenire, neppure sui social dove è molto attiva e dove in genere puntualizza ed esprime la sua posizione.

Una cosa è certa, l'intervento ai tempi "è riuscito perfettamente e il materiale tumorale, per fortuna, è risultato benigno". Quattro anni fa Elisa raccontava che è dovuta rimanere "zitta per sette giorni dopo l’operazione". Anche stavolta è rimasta in silenzio.