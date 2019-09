"Mi piacciono molto le opere di James Gray. Ammiro la sua profonda conoscenza della storia del cinema. C'è sempre un elemento classico nelle sue narrazioni, molto elegante e grandioso - ha dichiarato Brad Pitt -. Le nostre prime conversazioni sul film riguardavano soprattutto il modo in cui il protagonista crea legami con gli altri. Nel film c'è un uomo per cui è difficile stabilire legami con gli altri. È capace di sopravvivere nello spazio di fronte ai pericoli ma teme l'intimità. Io e James abbiamo parlato di vulnerabilità. Che cos'è la vulnerabilità? Che cos'è la forza in un uomo? Da dove viene la forza? E abbiamo concluso è che la forza è generata proprio dalla vulnerabilità. La sicurezza in se stessi proviene dal modo in cui gli individui riescono a gestire i propri difetti, debolezze, insicurezze, senza cercare di nasconderli o di mascherarli. Mi sono reso conto che sia la pace interiore che la forza nascono proprio da questa accettazione”.



Il regista/produttore/scrittore racconta di aver tratto ispirazione per il film dalle sue letture sul fisico premio Nobel Enrico Fermi, "l'architetto dell'era nucleare", che riteneva che ci fosse il 90% di probabilità che gli Stati Uniti sudoccidentali venissero distrutti dopo la prima divisione dell'atomo. "All'epoca non si sapeva se la reazione a catena sarebbe continuata", spiega Gray.



"Erano molto allarmati e ho immaginato una situazione in cui c'è una persona da sola nello spazio che non ha nulla da perdere: non c'è fine agli esperimenti che potrebbe compiere o a cui sottoporsi. "Sono stato ispirato anche dal romanzo 'Cuore di tenebra' di Joseph Conrad e dal film 'Apocalypse Now'. L'idea del film è a metà strada fra 'Cuore di tenebra' e le missioni spaziali Apollo e Mercury".