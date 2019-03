Selfie su Instagram, la figlia di Gwyneth Paltrow si ribella: "Mamma non puoi postare niente senza il mio consenso"

Il battibecco è partito su Instagram. L'attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow ha postato una foto che la ritrae durante una vacanza sulla neve con la figlia Apple, avuta dall'ex marito, il cantate dai Coldplay Chris Martin. La cosa non è piaciuta alla 14enne tanto che, attraverso un commento sotto l'immagine ha voluto esprimere tutto il suo dissenso pubblicamente: "Mamma, ne abbiamo discusso. Non puoi postare niente senza il mio commento". Ma la Paltrow non sembra essersi fatta intimorire e ha risposto: "Ma dai! Non ti si vede neppure la faccia". Fatto sta che poco dopo il commento di Apple è stato canellato, la foto invece no.