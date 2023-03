Addio a Paul Grant, da capo degli Ewok in "Star Wars" a folletto in Harry Potter

Dopo essere stato trovato accasciato fuori dalla stazione londinese, Paul Grant è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è poi stata dichiarata la morte cerebrale. Dopo un paio di giorni la famiglia ha preso la decisione di spegnere la macchina di supporto vitale. La figlia Sophie Jayne Grant si è detta "devastata" definendo il padre "una leggenda sotto molti aspetti". Intervistata dal Sun, la ragazza ha detto che il padre "portava sempre un sorriso e una risata sul volto di tutti. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per chiunque".

La carriera

Affetto da nanismo fin dalla nascita, Paul Grant ha interpretato al cinema personaggi cult, anche se il suo volto è sempre stato celato sotto maschere e costumi. Ha esordito giovanissimo come Ewok nel 1983 in "Star Wars - Il ritorno dello Jedi". È stato un folletto in "Labyrinth - Dove tutto è possibile" del 1986, e uno dei folletti della Banca dei maghi Gringott in "Harry Potter e la pietra filosofale" del 2001. L’attore britannico è apparso anche nei film "Legend" (1985) e "Willow" (1988).