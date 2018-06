Natalie Portman fa luce sulla condizione degli animali da allevamento: ecco "Eating Animals"

"Questo libro ha trasformato una vegetariana da vent'anni come me in una vegana convinta" aveva detto la Portman dopo aver letto il saggio di Foer, dalla cui inchiesta oggi è nato il documentario, già uscito nelle sale americane. La pellicola, diretta da Christopher Dillon Quinn, ha l'ambizione di raccontare la condizione di vita degli animali negli allevamenti, spesso stretti gli uni agli altri e tenuti in condizioni di forte sofferenza, in certi casi alimentati anche con antibiotici. E di cui nessuno o quasi ama parlare.



Il documentario infatti descrive gli abusi che avvengono in giganteschi allevamenti americani di mucche, polli e suini in contrapposizione con la piccolissima minoranza di chi alleva animali in maniera etica. A raccontare questo mondo un cast di personaggi ben informati: tra gli altri ci sono un ex produttore di polli, un veterinario e un pescatore ambientalista.



La Portman, dichiaratamente vegana, ha voluto lanciare anche un monito. "Spero che le persone si preoccupino di ciò che scelgono di mangiare, di come viene elaborato il loro cibo e cerchino di modificare le loro abitudini. Certo, non mi aspetto che qualcuno lo faccia da un giorno all'altro. Ma se tutti si informassero un po' di più chiedendo da dove proviene il cibo che consumano o mangiassero almeno un pasto vegano un giorno alla settimana, sarebbe un successo enorme" ha commentato l'attrice.