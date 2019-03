Addio a Dick Dale, il re della chitarra surf: sua la canzone-culto di "Pulp Fiction"

È morto a 81 anni il chitarrista Dick Dale, definito "The King of the Surf Guitar". Da diversi anni soffriva di diabete e aveva il cancro. E' stato il pioniere del surf rock, genere musicale nato all’inizio degli anni Sessanta in California, diventato poi famoso grazie al successo dei Beach Boys. Aveva composto il brano cult "Misirlou", con quel riff reso immortale dalla scelta di Quentin Tarantino di usarlo nel suo "Pulp Fiction".