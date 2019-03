E' morto Hal Blaine, batterista di John Lennon e Frank Sinatra

Ha suonato in molti dei più grandi successi nella storia della musica, soprattutto negli anni 60 e 70. E' morto a 90 anni il batterista Hal Blaine. Nella sua lunga carriera ha lavorato con Elvis, John Lennon, Frank Sinatra, i Beach Boys e centinaia di altri artisti. Il genero di Blaine, Andy Johnson, ha confermato all'Associated Press che il musicista è deceduto per cause naturali ieri nella sua casa di Palm Desert, in California.