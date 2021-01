Bebè in arrivo nel 2021, ecco i vip che aspettano la cicogna

Chiara Ferragni è in attesa della sua secondogenita, una bambina che nascerà in primavera. Anche Tania Cagnotto è alla sua seconda gravidanza e anche per lei sarà fiocco rosa. Invece diventerà mamma per la prima volta Emily Ratajkowski, che sui social ama mostrare le sue forme rotonde con scatti spesso provocanti. Chi vive l'attesa con riserbo assoluto è Eugenia di York: nessuna foto è trapelata con il pancione.