Eugenia di York è incinta: in arrivo un nuovo royal baby

Gli indizi c’erano già da tempo, ma ora è ufficiale: Eugenia di York è in dolce attesa. Lo annuncia la cugina di Harry e William postando sui social la foto di un paio di scarpine e scrivendo: “Jack e io siamo così emozionati”. La prima informazione sulla nascita è un “early 2021” del post e poi un rossetto rosa che appare sulle labbra della figlia di Sarah Ferguson. Lei non mette mai il rossetto e questa volta ce l’ha di un bel rosa. Sarà femmina? Le scarpine fanno pensare a un maschietto, insomma i bookmaker inglesi sono già scatenati…

Qualche giorno fa Eugenia era andata a trovare la Regina Elisabetta, forse proprio per comunicare alla sovrana la lieta novella. Poi era stata vista festeggiare con la sorella Beatrice e in quell’occasione le sue forme arrotondate non erano passate inosservate. E ora finalmente è uscita allo scoperto con l’annuncio ufficiale del primogenito in arrivo dal marito Jack Brooksbank, sposato nell'ottobre 2018.

Nel post della Royal Family si legge che “Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono molto lieti di annunciare che aspettano un bambino per l'inizio del 2021. Il duca di York e Sarah, la duchessa di York, il signor e la signora George Brooksbank, la regina e il duca di Edimburgo sono felicissimi della notizia” con lo scatto della coppia nel giorno del matrimonio.

Il royal baby che nascerà ad inizio 2021 sarà l’undicesimo pretendente al trono, il nono bisnipote per Elisabetta dopo i figli di William e Kate, George, Charlotte e Louis, quello di Harry e Meghan, Archie, e dei quattro nipoti della principessa Anna.

