La modella Karolina Kurkova è incinta: l’annuncio è hot

Terzo figlio in arrivo per Karolina Kurkova , già mamma di Tobin (11 anni) e Noah (5 anni). La modella ceca 36enne ha scelto un modo speciale per dare la notiza ai fan, postando su Instagram uno scatto che la ritrae completamente nuda con il seno e le parti intime coperte dalle mani e il pancione in evidenza.

"Siamo entusiasti di annunciare l'imminente arrivo di un nuovo bambino nella nostra famiglia... Non potremmo essere più felici o più eccitati per questa nuova aggiunta e per questo momento speciale!" ha scritto la modella sui social, a corredo della foto in cui mostra le sue grazie.

Sul magazine Glamour la modella, celebre per essere stata uno degli angeli di Victoria's Secret, ha raccontato come la scoperta di essere incinta per la terza volta sia stata una grande sorpresa. Un po' di spavento a causa del momento che stiamo vivendo c'è stato, ma poi l'entusiasmo ha preso il sopravvento. Karolina ha anche rivelato come durante le sue precedenti gravidanze si sentisse a disagio con il pancione, mentre ora si sente più bella che mai. Non poteva esprimerlo meglio che posando senza veli in tutto il suo splendore...

