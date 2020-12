Reali di Svezia, la principessa Sofia incinta e positiva al coronavirus

Presto la famiglia reale di Svezia conterà un membro in più. La principessa Sofia , 36 anni, ha annunciato di essere incinta del terzo figlio dal marito Carl Philip , 41. Il bebè arriverà in primavera, a cavallo tra marzo e aprile. Intanto la coppia è chiusa in casa in autoisolamento, dopo essere risultata positiva al coronavirus.

"Siamo felici e non vediamo l’ora di dare il benvenuto al nostro terzo figlio, un fratello del principe Alexander e del principe Gabriel. Un nuovo piccolo membro della nostra famiglia" hanno scritto sulla loro pagina social ufficiale il Principe e la Principessa, postando uno scatto in bianco e nero in cui si abbracciano e sorridono felici. Carl Philip e Sofia sono sposati dal giugno 2015, lei è un'ex modella e lui il secondo figlio di re Carlo Gustavo di Svezia e della regina Silvia.

A fine novembre la coppia si è autoisolata in casa dopo essere risultata positiva al covid-19, fortunatamente con sintomi lievi. La principessa aveva conquistato il cuore dei sudditi durante il primo lockdown per essere scesa in corsia come infermiera volontaria. La sua inziiativa le è valsa una candidatura per il premio "Eroi del Covid".

