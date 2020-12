Royal… cicogna in arrivo: Zara Phillips aspetta il terzo bebè

Non solo Eugenia di York regalerà l’ennesimo nipotino alla Regina Elisabetta, un’altra cicogna reale vola a Buckingham Palace. A pochi giorni dal Natale, si apprende che la figlia della principessa Anna avrà un altro bebè. Zara Philips è in dolce attesa del terzo figlio dal marito Mike Tindall, ex giocatore di rugby da cui ha avuto già due bambine. E’ stato proprio il futuro papà ad annunciarlo in una puntata del suo podcast.

La ex campionessa olimpica di equitazione, 39 anni, e la ex star del rugby inglese, 42 anni, sono già genitori di Lena Elizabeth, 2 anni, e Mia, sei anni. Mike non ha aspettato un comunicato ufficiale di Buckingham Palace e ha detto: “È stata una bella settimana per me, ho avuto una piccola novità: il terzo Tindall è in arrivo”. La coppia, che aveva dovuto affrontare il dramma di un aborto proprio la vigilia di Natale di qualche anno fa, si è detta molto felice. I nipoti della Regina Elisabetta sono sposati dal 2011 e il loro terzogenito, che sperano siano un maschietto dopo le due sorelline, sarà 21esimo nella linea di successione al trono.

