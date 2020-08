Tania Cagnotto incinta, il pancino c'è e si vede

Presto diventerà mamma per la seconda volta, e nell'attesa si gode l'estate. Tania Cagnotto è in barca in Sardegna con il marito Stefano Parolin e la figlia Maya e in bikini nelle foto esclusive del settimanale "Gente" sfoggia già un bel pancino. La tuffatrice ha annunciato da poco via social la gravidanza, comunicando anche la decisione di rinunciare alle prossime Olimpiadi di Tokyo.

Una scelta che non deve essere stata facile quella della Cagnotto, che in un primo tempo aveva accettato di rimettersi in gioco insieme alla sua compagna di tuffi, Francesca Dallapè. La competizione è stata rimandata di un anno a causa del coronavirus e lei a quel punto ha deciso di mettere al primo posto la famiglia. "Volevo che Maya avesse qualcuno accanto in questo mondo complicato", ha rivelato al settimanale. Ancora il sesso del nascituro non si sa, e ognuno ha i suoi desideri: "Mia figlia vorrebbe una sorellina, a me non dispiacerebbe un maschietto e a mio marito va bene tutto, siamo molto felici" ha confessato l'ex nuotatrice.

Intanto Tania approfitta dell'estate per trascorrere un po' di tempo spensierato con la famiglia. In bikini fiorato mette in mostra il corpo tonico e il ventre rotondo. Si concede qualche tuffo dalla barca ma senza acrobazie. A raccogliere l'eredità di famiglia (anche Giorgio Cagnotto, papà di Tania, era campione nella stessa disciplina della figlia) potrebbe pensarci Maya che, come ha rivelato sua madre, ha già dimostrato di avere la stoffa giusta.