Francesca Rocco e Giovanni Masiero aspettano il secondo figlio

“Cinque mesi... e un dolce segreto” con una foto del pancione Francesca Rocco e Giovanni Masiero annunciano l’arrivo di un altro bebè. La coppia di ex gieffini allarga la famiglia, dopo Ginevra, 3 anni. Scelgono di annunciare la cicogna sui social con una dedica reciproca e qualche foto delle curve materne e dell’ecografia. “Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua! È con immensa gioia che vogliamo urlare al mondo che diventeremo genitori per la seconda volta!” scrive la Rocco.

“In questo anno così strano, così pieno di preoccupazioni e pensieri per il futuro, la nostra unica certezza è che in serbo per te, piccola creatura, avremo un sacco di amore da donarti! Oggi ci sentiamo già in quattro e non vediamo l’ora di intraprendere questo nuovo viaggio che ci aspetta, però questa volta con un’aiutante speciale... la piccola Ginevra. Posso dire che la vita è meravigliosa” aggiunge la ex gieffina.

Il marito non sta più nella pelle e realizza un video in cui ringrazia tutti: “La felicità è reale solo quando è condivisa. Ho il cuore pieno, sono abbastanza euforico, mi è arrivata un’ondata di amore… grazie ai social”. Giovanni Masiero si rivolge ai follower dopo gli auguri piovuti dai tanti fan dopo la notizia della cicogna in volo.



Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello nel 2013. Finito il reality sono andati a vivere insieme e due anni dopo si sono sposati a Verona. Nel maggio del 2017 è nata la primogenita Ginevra e nella primavera del 2021 avranno il loro secondo figlio.

