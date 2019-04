Francesca Rocco, compleanno glamour e d amore

Per Francesca Rocco la festa per i 35 anni è stato anche il pretesto per fare un bilancio. Compleanno culminato con un discorso che ha commosso tutti. Sono passati cinque anni da quando nella Casa del Grande Fratello nasceva la storia d'amore con Giovanni Masiero che li ha portati al matrimonio e alla nascita della bellissima Ginevra. Oggi Francesca è molto attiva sui social, è una influencer beauty e lifestyle. Al raffinato party al The Yard di Milano ha invitato gli amici più cari del mondo dello spettacolo e della moda. Dal direttore delle risorse artistiche di Mediaset Giorgio Restelli con la compagna Sara Testa a dirigente Mediaset Fabio del Corno con la moglie Chiara Argenti, da Alessia Ventura a Michela Coppa e Randi Ingerman allo stilista Alessandro Enriquez e la pr Alessandra Ianzito e la moglie dello chef Andrea Berton, Sandra. E naturalmente il marito Giovanni, che ha baciato per tutta la sera.