Emily Ratajkowski è incinta del suo primo figlio, ma il sesso rimane segreto

Emily Ratajkowski sarà presto mamma. L'esplosiva modella ha annunciato la sua prima gravidanza sulle pagine di Vogue e con un video su Instgram in cui racconta senza filtri la dolce attesa. Ma lei e il marito non sveleranno il sesso del bebè che aspetta: "Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Non non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia", ha spiegato.

Nel filmato condiviso sui social, per la regia di Lena Dunham, Emily si mette a nudo: non solo in senso figurato. La vediamo mentre si specchia totalmente senza veli o mentre fa la doccia, con la telecamera che indugia sulle sue forme sempre più morbide. Ma la osserviamo anche sdraiata con il cane sul divano, nello studio del medico che guarda l'ecografia.

Nell'intervista a Vogue invece parla della volontà sua e di suo marito Sebastian Bear-McClard di non svelare il sesso del nascituro: "Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo 'Congratulazioni' è quasi sempre: 'Sapete cosa sarà?' Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Tutti ridono, ma questo scherzo nasconde una verità importante: non non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia".

Il parto è previsto tra circa sei mesi, e la Ratajkowski si gusta ogni momento della sua dolce attesa: "Sono completamente e innegabilmente impotente quando si tratta di quasi tutto ciò che riguarda la mia gravidanza: come cambierà il mio corpo, chi sarà mio figlio. E sono sorprendentemente indifesa. Ma invece di avere paura, provo un nuovo senso di pace. Sto già imparando da questa persona nel mio corpo. Sono piena di meraviglia".

Combattiva e determinata com'è, Emiliy è pronta a vivere tutte le sfide che la aspettano: "La gravidanza è innatamente solitaria, è qualcosa che una donna fa da sola, all’interno del suo corpo, indipendentemente dalle circostanze. Nonostante abbia un partner amorevole e molte amiche pronte a condividere i dettagli grintosi delle loro gravidanze, alla fine sono sola con il mio corpo in questa esperienza".

