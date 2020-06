Emily Ratajkowski in bikini è bollente e… bionda!

Emily Ratajkowski cambia colore di capelli... ma non perde il vizio. Sui social sfoggia un'inedita e bellissima chioma bionda, esibendosi nelle solite pose sfrontate con addosso un bikini bollente e sgambatissimo. Il suo nuovo hair style è di impatto, ma i follower sono distratti dalle curve esplosive generosamente messe in mostra dalla modella.

Il due pezzi nero che sfoggia nei post su Instagram strizza il seno della bombastica Emily e lei sceglie pose strategiche per mettere in evidenza le curve del suo corpo e scatenare la fantasia dei fan. Nelle storie invece documenta le fasi del cambiamento e si fa vedere con la tinta in posa durante la seduta dal parrucchiere. "L'ho fatto", scrive, orgogliosa della sua nuova immagine mentre si pavoneggia davanti alla fotocamera.

Si dice che quando una donna decide di cambiare drasticamente acconciatura, ci siano di mezzo problemi di cuore da superare. Nel caso della Ratajkowski non sembra per niente essere così. A scanso di equivoci si fotografa sul divano abbracciata stretta stretta al marito Sebastian Bear-McClard, che ha sposato nel 2018. Tra loro le cose vanno a gonfie vele e la quarantena, che ha disintegrato altre coppie, sembra aver aggiunto ancora più pepe tra loro. Chissà cosa ne pensa il bel produttore del nuovo look di sua moglie? Per quanto riguarda gli scatti hot, ormai deve essersi abituato...

La sexitudine è solo lavoro, ecco chi è davvero Emily Ratajkowski Tgcom24 1 di 22 IPA 2 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 10 di 22 IPA 11 di 22 IPA 12 di 22 IPA 13 di 22 IPA 14 di 22 IPA 15 di 22 IPA 16 di 22 IPA 17 di 22 IPA 18 di 22 IPA 19 di 22 IPA 20 di 22 IPA 21 di 22 IPA 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci Irriconoscibile vederla passeggiare con il marito Sebastian Bear-McClard e il loro cane Colombo durante il lockdown negli Stati Uniti. Tenuta ginnica e felpa legata in vita, sneakers e aria rilassata, Emily Ratajkowski è lontana da quell’immagine sensuale senza abiti addosso che propone nel suo profilo social. Ma questa è la vera Emily. La modella, infatti, di recente sulla cover di GQ Uk ha dichiarato di non sentirsi un’icona sexy. Nonostante i suoi 26 milioni di follower attendano trepidanti i suoi scatti hot, lei spiega che si tratta solo di lavoro: "Il modo in cui utilizzo la mia immagine e in cui guadagno dalla mia figura di modella è dettato dalla sopravvivenza, piuttosto che dalla volontà di rappresentare chi sono veramente". Il successo le è arrivato inatteso e inaspettato: "Essere modella e posare è stato un modo fantastico per me di fare soldi e guadagnare un po’ di stabilità: inaspettatamente, poi, è arrivata anche la fama, una cosa che né mi aspettavo né volevo davvero quando ero più piccola. Anche se in fondo probabilmente ogni ragazza di 20 anni vuole diventare un po' famosa”.

