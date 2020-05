Emily Ratajkowski sculetta… non solo per il marito Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Sa come caricarmi" scrive Emily a commento del video bollente, riferendosi al fatto che è proprio Sebastian, allungato sul lettino dall'altro lato della vasca, il dj d'eccezione che spara la musica a tutto volume. Lei sculetta a tempo, con il lato B esaltato dal tanga pitonato. Poi si gira, e la vista è ancora migliore: il reggiseno strizzatissimo mette in risalto il décolleté da paura. Peccato che poi proprio il marito, a cui lo show è dedicato, sia il primo a distrarsi, e a più riprese controlla qualcosa sul cellulare.

La sua mancanza d'attenzione non passa inosservata e scatena l'ilarità dei fan, che commentano divertiti: "Starà guardando altre donne sui social?", "Non sa quello che si perde", "E' l'uomo più fortunato del mondo e non se ne rende conto", "Ma che fai con il cellulare, non la stai vedendo?". Poco male se lui non gradisce come dovrebbe, ci pensano gli ammiratori della Ratajkowski a riempirla dei complimenti che merita. "Sei perfetta", "Come ci si sente ad essere la favorita di Dio?", "Ti amo" le scrivono in tanti. E anche stavolta il pieno di like è assicurato, anche se il marito è con la testa altrove, Emily non rischia certo un crollo di autostima...

Irriconoscibile vederla passeggiare con il marito Sebastian Bear-McClard e il loro cane Colombo durante il lockdown negli Stati Uniti. Tenuta ginnica e felpa legata in vita, sneakers e aria rilassata, Emily Ratajkowski è lontana da quell'immagine sensuale senza abiti addosso che propone nel suo profilo social. Ma questa è la vera Emily. La modella, infatti, di recente sulla cover di GQ Uk ha dichiarato di non sentirsi un'icona sexy. Nonostante i suoi 26 milioni di follower attendano trepidanti i suoi scatti hot, lei spiega che si tratta solo di lavoro: "Il modo in cui utilizzo la mia immagine e in cui guadagno dalla mia figura di modella è dettato dalla sopravvivenza, piuttosto che dalla volontà di rappresentare chi sono veramente". Il successo le è arrivato inatteso e inaspettato: "Essere modella e posare è stato un modo fantastico per me di fare soldi e guadagnare un po' di stabilità: inaspettatamente, poi, è arrivata anche la fama, una cosa che né mi aspettavo né volevo davvero quando ero più piccola. Anche se in fondo probabilmente ogni ragazza di 20 anni vuole diventare un po' famosa".

