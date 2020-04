Emily Ratajkowski in topless surriscalda i social

Ogni post sexy di Emily Ratajkowski scatena la ola tra i suoi follower, che si lanciano in apprezzamenti e commenti entusiastici. Lei lo sa bene, e stuzzica la loro fantasia pubblicando scatti bollenti e mettendo le sue curve prorompenti bene in mostra. In topless, con addosso solo slip e cappellino, la modella provoca e seduce fan con l'ennesimo scatto social ad alto tasso erotico.

Gli slip sono a vita alta ma sgambatissimi, il seno completamente nudo. Emily lo copre con le mani, nascondendo solo il tanto che basta per non incappare nella censura. Provoca e stuzzica l'immaginazione dei fan come solo lei sa fare, esibendo spregiudicata il suo corpo perfetto. E' una vera maestra del topless: i suoi scatti senza reggiseno non si contano, sapientemente alternati a quelli in cui è il lato B ad essere protagonista.

La Ratajkowski sta trascorrendo la quarantena chiusa in casa con il pastore tedesco Colombo e il marito Sebastian Bear-McClard, con cui è sposata dal 2018. E proprio il produttore cinematografico è protagonista insieme a lei di un altro scatto che ha lasciato a bocca aperta oltre 2 milioni e mezzo di persone: completamente nudi posano davanti allo specchio mentre lui le copre con il braccio le parti intime. Innamorati e appassionati come sono, il loro isolamento in coppia non può che essere bollente.

