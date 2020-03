Una pioggia di like sotto il sole del mattino californiano nascosta solo da una tenda. Emily Ratajkowski sa come catturare gli sguardi dei follower e infiammare il web. In quarantena la modella statunitense nata a Londra posa completamente nuda e si lascia accarezzare dai raggi, in uno scatto al limite della censura.

Emily Ratajkowski è tutta nuda dietro la tenda Instagram 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 Instagram 15 di 24 Instagram 16 di 24 Instagram 17 di 24 Instagram 18 di 24 Instagram 19 di 24 Instagram 20 di 24 Instagram 21 di 24 Instagram 22 di 24 Instagram 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi anche>Emily Ratajkowski da censura con l'intimo trasparente

“Il sole che arrivava nelle nostre tende, prima di tutto, in un mattino della scorsa settimana”, scrive postando un’immagine ad alto tasso erotico come lei sa ben fare. La sua carriera social del resto era iniziata proprio con foto mozzafiato del suo décolleté esplosivo. Poi dal seno strizzato o mezzo nudo è passata alle curve di tutto il suo fisico perfetto. Il vedo-non vedo è la sua specialità in un crescendo di sensualità ed erotismo. Magnetica e intrigante, la 28enne non risparmia mai immagini bollenti che i numerosi follower apprezzano.

Leggi anche>Le vip in quarantena sfogliano l'album dei ricordi, tutte in bikini su Instagram

Sposata da due anni con Sebastian Bear-McClard è felice e innamorata e la coppia non perde occasione per mostrare la loro passione travolgente. Con loro vive anche un fedele cane pastore tedesco di nome Colombo.

Leggi anche>Dalla Ratajkowski alla Ambrosio, le star paparazzate con l'amico... a quattro zampe

Emily è balzata agli onori del gossip dopo aver posato in topless per un video di Robin Thricke: le sue curve morbide, abbondanti e in bella vista hanno avuto subito un enorme successo. Da allora la Ratajkowski ha saputo diventare una perfetta imprenditrice di se stessa in veste di modella e attrice. Ha sfilato, posato e perfino creato una linea tutta sua. Predilige la lingerie al limite del consentito e i costumi da censura grazie ai quali è seguitissima.



Ti potrebbe interessare: