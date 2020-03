Le vip in quarantena sfogliano l'album dei ricordi, tutte in bikini su Instagram

Uscire di casa è vietato, se non per fare la spesa o una breve passeggiata. Ma volare con la fantasia verso mete paradisiache dove il sole bacia la pelle è più che consentito. E così le celebrità in quarantena si lasciano trasportare dai ricordi, e condividono sui social scatti dei mesi passati, quando potevano mettere in mostra il loro corpi perfetti in bikini sulle spiagge esotiche. Belen Rodriguez posta una panoramica mozzafiato del suo lato B, Marica Pellegrinelli emerge come Venere dalle acque in due pezzi mozzafiato, Mariana Rodriguez addirittura azzarda il topless...

"Questa foto semplicemente rappresenta un momento per me prezioso, dove stavo facendo quello che mi fa veramente felice, da una semplice ragazza di un’isola, stare sotto il sole, in contatto con l’acqua. Trovate quello che vi fa veramente felice!" scrive Thais Wiggers a corredo di una foto in cui indossa un bikini animalier mentre l'acqua limpida lambisce il suo corpo da favola. "Guardiamo avanti e speriamo che tutto torni alla normalità... Intanto ricordo momenti stupendi nella mia amata Sardegna", le fa eco Melissa Satta, postando una sua immagine in costume mentre fa il bagno in mare.

Giorgia Palmas pubblica un divertente scatto di coppia con Filippo Magnini dalla loro vacanza a Guadalupe di qualche mese fa, Soleil Sorgè è sensualissima in Repubblica Dominicana mentre si crogiola al sole ad occhi chiusi, con il corpo messo in risalto da un costumino bordato di pizzo. Lo scatto di Chiara Biasi in versione Baywatch arriva da Ibiza, quello di Giulia Calcaterra (con fondoschiena in primo piano) dallo Sri Lanka. Ci sono anche Francesca Cipriani, Federica Panicucci, Maria Monsè, Francesca Sofia Novello e Jane Alexander: guardale tutte nella gallery...

