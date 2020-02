Alessia Marcuzzi strepitosa in bikini a Dubai

L'obiettivo è quello di fotografare le borse, ma nel mirino finiscono le forme perfette della conduttrice. Alessia Marcuzzi è a Dubai con un gruppo di amiche per la nuova campagna di accessori del suo brand e ne approfitta per postare immagini mozzafiato che la ritraggono con poco addosso. Nelle storie fa capolino il suo lato B apprezzatissimo e il suo décolleté stretto in costumi che esaltano il fisico della Marcuzzi.