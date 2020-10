Aldo Montano al settimo cielo: "Divento papà per la seconda volta"

Enel Green Power Energie rinnovabili, l’impegno di Enel Green Power con i nuovi impianti eolici



Al primo, in Sicilia, per il quale è già stato aperto il cantiere, ne seguiranno a breve altri quattro. Ma la sfida è anche quella di avviare la transizione dalle fonti fossili in ottica di sostenibilità e favorendo lo sviluppo dei territori coinvolti e delle imprese italiane