I Ferragnez confermano: arriverà una sorellina per Leone

“ Sei contento che avrai una sorellina? ” domanda Fedez al piccolo Leone che con un sorriso smagliante risponde: “Sììììì”. Finalmente i Ferragnez svelano il sesso del secondogenito e, come aveva annunciato Tgcom24 , si tratta di una femmina. “Amore, ma nella pancia la mamma ha un bimbo o una bimba?” chiede Chiara. “Una bimbaaaa” grida Leone in un video postato dalla influencer.

Gli indizi puntavano tutti sul fiocco rosa. Come vi avevamo anticipato, i cuoricini social della coppia, le unghie color confetto della influencer postate insieme all’ecografia, il primo piano sui capelli rosa del rapper proprio nel momento dell’annuncio, non lasciavano dubbi. E così la coppia conferma: dopo Leone è in arrivo una bambina.

Chiara Ferragni non sta più nella pelle. Da quando ha gridato al mondo la sua seconda dolce attesa, posta foto con il pancino rotondo, il seno più prosperoso, un sorriso raggiante e una gioia incontenibile. Anche Fedez è al settimo cielo e si diverte come un matto con il suo primogenito in attesa di spupazzarsi anche la piccolina che arriverà in primavera. In un’intervista tv, il rapper ha confermato di essere molto felice e ha guardato sognante le immagini di Leone. “Per lui cambierà…” dice alludendo al fatto che dallo status di figlio unico, dovrà dividere le attenzioni di casa con la sorellina. Ma come dice Fedez, è proprio una “bella storia”.

