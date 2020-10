Chiara Ferragni incinta di una femmina: l'arrivo della principessa previsto per il 9 aprile

La prima foto del pancino di Chiara Ferragni Tgcom24 1 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

I post indizio - La nuova arrivata nascerà in primavera e anche gli indizi sui social puntano sul fiocco rosa: dai capelli rosa del rapper alle unghie laccate color confetto della influencer con l’ecografia in mano. Nell'instagram dove Chiara Ferragni ha mostrato ai suoi followers l'ecografia la nostra influencer dà un dettaglio in più: "September 9th, my 11th week". Calendario alla mano scopriamo quindi che il termine presunto per l'arrivo della nuova Ferragnez è previsto per il 9 aprile.

Nel frattempo la mamma non smette di lavorare e tra un set fotografico e l'altro si dedica anche allo shopping. Ovviamente di lusso. Chiara Ferragni inseguita dai paparazzi è stata vista entrare in una gioielleria del centro di Milano e guardare un costosissimo bracciale. Per chi sarà il regalo? Per l'amatissimo marito (ora convalescente) Fedez. Lo scopriremo fin troppo presto sbirciando i social del rapper.

