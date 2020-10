Giro di shopping di lusso per Chiara Ferragni incinta

Se pensava di fare una sorpresa a Fedez che a metà ottobre compirà gli anni, non ci è riuscita. Chiara Ferragni inseguita dai paparazzi è stata vista entrare in una gioielleria del centro di Milano e guardare un costosissimo bracciale. Sarà un regalo per il compleanno del marito? La influencer ha appena confidato di essere in dolce attesa e ora i flash sono tutti puntati sulle sue forme.

Si nasconde dietro la mascherina, indossa un chiodo in pelle, jeans strappati e una maglia che copre appena il pancino. Chiara Ferragni si fa accompagnare dall’autista in una boutique di lusso in via Montenapoleone a Milano e un amico l’aiuta a scegliere il gioiello da acquistare. Il 15 ottobre Fedez compie 31 anni, che il prezioso regalo sia per lui? All’uscita dal negozio la attende il bodyguard che la scorta mentre raggiunge l’auto senza sottrarsi a qualche selfie con le fan.

Leggi anche>Chiara Ferragni incinta, lo scherzo per annunciarlo ai familiari è imperdibile

Pochi giorni fa Chiara Ferragni insieme al marito Fedez hanno annunciato di allargare la famiglia. L’influencer è in attesa del suo secondo figlio da circa 15 settimane e non ha ancora svelato il sesso del bebè anche se alcuni indizi fanno propendere per un fiocco rosa.

