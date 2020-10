Chiara Ferragni incinta, lo scherzo per annunciarlo ai familiari è imperdibile

Dopo aver comunicato ai follower di essere in attesa del loro secondo figlio, i Ferragnez hanno voluto condividere con loro anche il video del momento in cui l'hanno annunciato alle famiglie. La notizia è stata data durante le vacanze estive in Sardegna: Fedez e Chiara Ferragni hanno organizzato una sorta di scherzo per il loro cari e l'annuncio, fatto a bruciapelo, ha lasciato tutti di stucco.