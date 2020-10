Giorgia Palmas racconta il parto cesareo: mano nella mano con Magnini Instagram 1 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

In particolare, a far scatenare i follower è stata la notizia della presenza di Magnini al parto, il fatto che abbia tenuto la mano della compagna e che abbia vissuto in presenza la nascita della sua primogenita. Ci si lamenta che in alcuni ospedali non si possa assistere per l’emergenza covid, che le visite dei parenti e anche dei papà siano limitate, che le partorienti siano sole in sala parto.

Intanto la Palmas annuncia che tra pochi giorni farà il trasloco nella casa nuova e svela qualche piccolo dettaglio delle stanze. “Il nostro sogno diventato realtà” aveva detto la ex velina, che a dieci giorni dal parto è in formissima e pronta a inaugurare il suo nuovo nido d’amore.

